Hoe is het met de voetbalvrouwen van SC Heerenveen?

Elise Meijerink stond de eerste vijf wedstrijden van het seizoen nog op het wedstrijdformulier. Ja, een paar keer op de bank, maar ze is niet fit. "Ik ging in de voorbereiding door mijn enkel en daar heb ik nog steeds last van. Ik hoop er over zo'n twee weken weer te staan."

En dan wil Heerenveen weer naar de kampioenspoule. Na één competitieronde van 14 wedstrijden wordt de competitie verdeeld in twee helften. De eerste vier spelen voor het kampieonschap. Twee jaar geleden haalde Heerenveen de kampioenspoule wel, vorig jaar misten ze dat op één punt. "Dus hebben we in het begin van dit seizoen gezegd: eerst maar eens kijken hoe het gaat. Nieuw, jong team. Eerst even aftasten."

Nu ze vijf wedstrijden onderweg zijn, durven ze zich al uit te spreken: doelstelling is het halen van de kampioenspoule en dus de eerste vier. "Absoluut. We hebben inmiddels gezien dat we kwaliteit hebben en dat we dat kunnen bereiken."