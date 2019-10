Vrijwilligers en organisaties ontmoeten elkaar op Vrijwilligersfestival

Het is de eerste keer dat het evenement in de vorm van een festival is. "De afgelopen negen jaar was het een beurs en hadden we alleen kraampjes waar mensen langs konden lopen. Het leek ons mooi om mensen het meer te laten beleven, dus we bieden nu ook workshops aan", legt Roos van der Meer van Amaryllis uit.

"We hebben de deelnemende instanties ook gevraagd hoe ze bezoekers kunnen laten beleven wat ze nu precies doen. Zo komt de bibliotheek met een luisterhoek. Fietsen Alle Jaren zal met een riksja door De Harmonie rijden en de dierenambulance neemt de ambulance mee."

Veel vrijwilligers in Fryslân

Volgens Van der Meer staat Fryslân bovenvaan wat vrijwilligerswerk betreft. "We zijn hier al heel acties met z'n allen, maar er kunnen nog altijd meer mensen bij." Bezoekers kunnen vrijdag bij alle kraampjes langslopen en zien wat hen aanspreekt. "Wij zijn ook op de vloer aanwezig, dus wij kunnen mensen helpen als ze naar iets specifieks op zoek zijn."

De belangstelling van organisaties die mee wilden doen aan het festival was groter dan verwacht. "Wij gingen uit van zo'n 40-45 bedrijven, maar we zitten nu op 54. Dus dat is heel mooi!" Het festival vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in De Harmonie. Voorafgaand aan het festival wordt de nieuwe digitale vacaturebank SamenLeeuwarden gepresenteerd.