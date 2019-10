Afsluitdijk weer open na noodreparatie

Bouwconsortium Levvel, dat de versterking van de Afsluitdijk heet ontworpen en die ook bouwt, is de hele nacht in de weer geweest om het probleem te verhelpen. Ook is er vrijdagochtend nog overleg geweest met Rijkswaterstaat. "De werkzaamheden zijn goed verlopen. Het duurde lang voordat het verkeer van de weg af was en de werkzaamheden konden starten, maar om 5.00 uur is de weg weer open gegaan", legt Lukas Meursing van Rijkswaterstaat uit.

Weg opnieuw opbouwen

De weg moest opnieuw worden opgebouwd. "Het asfalt moest worden afgefreesd, de fundering moest opnieuw worden opgebouwd en vervolgens moest er nieuw asfalt worden aangebracht. Tegelijkertijd zijn de heiwerkzaamheden afgerond. Logistiek was dat een hele uitdaging."

Die heiwerkzaamheden waren ook de oorzaak van de verzakking. "Het was een onaangename verrassing. We doen er veel aan om dit soort situaties juist te voorkomen. Desalniettemin kan zoiets optreden." De verzakking heeft geen gevolgen voor de rest van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Stoptekens genegeerd

Volgens Meursing duurde het lang voordat de weg daadwerkelijk kon worden afgesloten. Veel automobilisten negeerden de stoptekens en reden toch over de weg. "Dat is toch iets waar we bij werkzaamheden vaak mee te maken hebben. Het is zowel voor de weggebruiker als de werklieden gevaarlijk als afzettingen worden genegeerd."