De Kringloop wil dé winkel van ons land voor huishoudelijke spullen en meubels worden

Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit was de eerste grote opdrachtgever. Inmiddels zijn al heel wat stoelen, kasten, tafels en lampen nieuw leven ingeblazen. "Voor instellingen en openbare ruimtes maar ook voor particulieren", vertelt bedenker Louise Cohen. De ontwerpster besloot een paar jaar geleden dat ze geen nieuwe spullen meer wilde ontwerpen, maar alleen nog maar met bestaande dingen wilde werken.

Speciale verf

Een meter tafel kost bijvoorbeeld 100 euro en een lamp 15 euro. "Als je bestelt, weet je niet wat je krijgt. We nemen gewoon de eerste honderd stoelen die we binnen krijgen in productie. Wel kun je kiezen uit een kleurfamilie, zodat het totaal bij elkaar past." Er wordt speciale verf gebruikt, gemaakt van pallets van hout.

Landelijke navolging

Het systeem dat Cohen heeft bedacht, kunnen onder andere kringloopketens met een eigen werkplaats heel makkelijk overnemen. Zij kunnen dan ook zulke producten maken. Binnenkort gaan ze van start in Utrecht en Limburg, en op andere plekken in ons land zijn gesprekken aan de gang.

In Fryslân worden de meubels gemaakt in een grote werkplaats van Omrin, dat in hetzelfde gebouw zit als de Recycle Boulevard. Daar werken studenten interieur-design, vrijwilligers, statushouders die taalstage doen tot mensen die een re-integratieproject volgen, aan het project.

Geen prijs, wel eervolle vermelding

The Upcycle Collection was genomineerd voor de provinciale Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving. Ze hebben niet gewonnen, maar krijgen wel een eervolle vermelding, zo werd eind vorige week bekend. Een flinke opsteker, vindt Cohen. Een signaal dat de provincie duurzaamheid heel belangrijk vindt. Dat is de toekomst, zegt Cohen. "Ik hoop dat de kringloopwinkel de nieuwe huishoudwinkel wordt. Dus als je iets nodig hebt voor in je huis, je eerst hier gaat kijken bij de tweedehands spullen die bewerkt zijn in The Upcycle Collection. En als ze het niet hebben of als je het echt niet mooi vindt, dan kun je ergens anders wat nieuws kopen."