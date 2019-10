Afsluitdijk 8 cm verzakt bij werk aan damwanden: weg afgesloten voor al het verkeer

De Afsluitdijk is donderdagavond vanaf 20.00 uur in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer in verband met een noodreparatie. Bij het intrillen van damwanden voor de aanleg van een gemaal bij Den Oever is volgens Rijkswaterstaat een rijbaan aan de IJsselmeerkant verzakt. De verzakking is 8 centimeter, heeft een woordvoerder bekend gemaakt.