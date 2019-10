"Leeuwarden kan ook European Green Capital worden"

Zelf houdt ze echter niet te veel van het woord 'circulair'. "Ik heb het liever over de 'gezond verstand-economie'. Streven naar zo weinig mogelijk afval is voor mij een kwestie van gezond verstand, zo weinig mogelijk voedsel weggooien ook."

Circulaire economie heeft vele onderdelen. Geen afval is een onderdeel, maar rekening houden met biodiversiteit en sociaal verantwoorde productie ook. "Als je 's middags een boek bestelt op Bol.com en dat de volgende dag ontvangt is er 's nachts iemand voor jou aan het werk geweest. Dat vind ik niet-circulair", zei Zeegers tegen een internationaal gezelschap.

Duurzaamheid

'Een groener Europa' was deze week een van de hoofdthema's van de week van de regio's. Zeker een kwart van de themabijeenkomsten ging over duurzaamheid of vergrijzing. Uit alle hoeken van Europa was belangstelling voor het voorbeeld van Circulair Fryslân, want een organisatie waar tientallen bedrijven actief aan meedoen wordt ook in Europees verband gezien als bijzonder.

Maar Zeegers wil ook leren van projecten in Scandinavië en Italië. "De Italianen zijn verder met duurzaam textiel, daar kunnen wij weer van leren." Zeegers geeft haar presentatie in een circulair geproduceerde bloes, die ze op internet heeft besteld.

Green Deal

Zeegers heeft goede verwachtingen van de European Green Deal, zoals Eurocommissaris Frans Timmermans die dinsdag presenteerde. "Europa is er erg mee bezig. Het thema wordt de komende jaren alleen maar belangrijker."

Fryslân en Noord-Nederland zijn volgens haar trendsetters, maar nog lang niet klaar. Het lijkt haar daarom een mooi plan om Leeuwarden kandidaat te stellen als European Green Capital 2025. "Friezen zijn eigenwijs en volhardend. Volgens mij kunnen we een heel eind komen."