Onderhoud toren Belvédère: de hele dag met zware apparaten trap op trap af

Danny tho Bokholt is druk bezig met zijn werkzaamheden. Samen met een collega maakt hij de toren van onder tot boven helemaal schoon. "Wij zijn de graffiti op het beton aan het verwijderen, dat er waarschijnlijk door hangjongeren op gespoten is. Dat halen we er met een zandstraler zoveel mogelijk af. Het beton moet daarbij natuurlijk niet beschadigd worden," zegt Danny terwijl hij een paal schoonmaakt "Dus dat moet wel even."

Danny en zijn collega lopen de hele dag de trappen op en neer. "Het is een mooie training," lacht hij. "We moeten ook elke keer de apparatuur meenemen, maar dit is gelukkig wel een compact dingetje" zegt hij, wijzend op een zandstraler.