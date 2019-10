Shorttrackers trainen met een raket op hun rug

Shorttrackers als Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting gebruiken ze (nog) niet. "Wij dames hebben het probleem dat ons haar snel vast komt te zitten met die propellor op mijn rug." Sjinkie Knegt is nog met hele andere dingen bezig. "Ik moet eerst zelf maar weer eens goed rijden voordat ik aan zulke gekke grappen begin."

Shorttrackseizoen

Het shorttrackseizoen is al een beetje begonnen. Onder meer Suzanne Schulting heeft een wedstrijd gereden in Moskou en in Shanghai. Dit weekend is de Invitation Cup in Heerenveen, 20 oktober gaat de groep die wordt geselecteerd voor de eerste twee wereldbekers naar Calgary om te trainen. De eerste wereldbeker van dit seizoen begint 1 november in Salt Lake City. De tweede wereldbeker is een week later in Montreal.