Smallingerland wil twee documentaires laten maken

In 2018 is er een landschapsbiografie gemaakt die als basis wordt gebruikt voor de omgevingsvisie. Hierin is de identiteit van het landschap erg belangrijk. Om dit beter bij de inwoners over te brengen wil de gemeente nu twee documentaires laten maken: een van 20 minuten en een van 45 minuten.

Films in musea en bibliotheken

De films moeten ook beschikbaar komen voor bijvoorbeeld gemeentelijke musea, bibliotheken en scholen. De gemeente denkt er zelfs over na om de films beschikbaar te stellen voor AZC's, om zo de mensen daar kennis te laten maken met de gemeente.

Het is niet duidelijk wanneer de films klaar moeten zijn.