Universiteit meet duisternis op Ameland en in het Lauwersmeergebied

Het netwerk wordt opgezet en onderhouden door sterrenkundigen. die hiermee de duisternis in de gaten willen houden. Onderzoeker Theo Jurriens: "Met het meetnetwerk kunnen we donkerte meten en zo nodig anticiperen op het mogelijke verdwijnen van duisternis in ons land."

Dark Sky Park

Het Lauwersmeergebied is een van de twee 'Dark Sky Parks' in ons land. Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is en waar de duisternis 's nachts bewaard blijft voor bezoekers De benoeming is bijzonder, omdat Nederland het meest 'lichtvervuilde' land van de wereld is.

De resultaten van de metingen zijn terug te vinden op de website washetdonker.nl. Naast duisternis-meetnetwerk wordt er in het Lauwersmeergebied ook gewerkt aan een nieuwe sterrenwacht van het Kapteyn Instituut.