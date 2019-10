Cambuur kan koploper worden bij winst op MVV

Als Cambuur vrijdag de uitwedstrijd tegen MVV Maastricht weet te winnen, dan zijn de Leeuwarders alleen koploper van de Keuken Kampioen Divisie. NAC Breda is nu nog koploper, maar komt dit weekend net als de nummer drie De Graafschap niet in actie. Bij Cambuur zijn Giovanni Korte en Doke Schmidt nog geblesseerd. De verwachting is dat beide spelers volgende week aanhaken bij de groepstraining.