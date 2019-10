Grensdorpen in Waadhoeke willen niet bij gemeente Leeuwarden horen

De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vijf dorpsbelangen, heeft een poll gehouden onder alle 18-plussers in de dorpen: 53,4 procent heeft de poll ingevuld en daarvan heeft 83,7 procent aangegeven bij Waadhoeke te willen blijven.

De werkgroep heeft de poll georganiseerd om een beeld te krijgen van de gevoelens in de dorpen over een eventuele grenscorrectie en of daar draagvlak voor zou zijn. Nu zo'n grote meerderheid bij Waadhoeke wil blijven, is er besloten geen verdere procedure op te starten met de gemeente. De werkgroep zal de gemeente daarvan op de hoogte stellen.