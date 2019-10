Waddenvereniging verbijsterd over zwarte doos MSC Zoe: "Onderzoek belemmerd"

De zwarte doos, de Voyage Data Recorder, is internationaal verplicht. Het apparaat registreert continu gegevens over de navigatie van het schip, zoals de snelheid, de positie, de koers en ook de communicatie aan boord. Dat is vanwege de ramp met het schip allemaal onderwerp van onderzoek.

Het is niet duidelijk wat er precies met de zwarte doos aan de hand was, daardoor die de belangrijke data mogelijk niet heeft opgeslagen. De Waddenvereniging is er in ieder geval niet blij mee.

"Onderzoek belemmerd"

"Het is ongelooflijk dat zo'n belangrijk apparaat aan boord niet goed heeft gefunctioneerd", vertelt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. "Het is de enige bron die alle feitelijke informatie aan boord opneemt. Als die niet toegankelijk is, wordt onderzoek naar de toedracht van de ramp belemmerd."

Dat de zwarte doos niet goed zou hebben gewerkt is erg vreemd, vindt Kuipers. "Wij zijn heel benieuwd hoe het kan dat dat ding niet heeft gewerkt. Het is onvoorstelbaar, want zo'n apparaat wordt speciaal gemaakt voor rampen. Het moet boven tafel komen."