HEA! Het Oktoberfest met Doede

Doede Douma is in Kollum een bekende verschijning en de 'vriend van iedereen'. Hij werkt door de week bij Talant en in de weekeinden helpt hij al meer dan tien jaar in de Manolito Bar en Paradiso Bar. Hij haalt glazen op en is een eerlijke en harde werker. Het is zijn lust en zijn leven: vooraan staan en erbij zijn als er iets te beleven valt. Ook bij het Oktoberfest is Doede natuurlijk van de partij.