Fans van Metallica beleven jubileumconcert in Friese bioscopen

In 1999 nam Metallica een plaat op met het San Francisco Symphony Orchestra en dat jubileum was aanleiding om in september weer een concert te geven met het orkest. Niet elke fan kon dat concert bijwonen en daarom is de show nu in 96 landen in de bioscoop te zien.

De concertregistratie is op zondag 13 oktober nog eens te zien in de Friese bioscopen. Ze willen zo de echte fans de kans geven om terug te gaan in de tijd en de show te beleven op een groot bioscoopscherm.