Minder huizen verkocht in Fryslân, nog steeds krapte op de woningmarkt

Het blijkt dat het toenemen van het aantal woningtransacties tussen april en juni van 2019 voor een keer was, toen waren het er 1455. Tussen juli en september zijn er maar 1248 huizen verkocht. Dat is een daling van zo'n 14 procent. In vergelijking met het derde kwartaal van 2018 is het ruim 11 procent afgenomen.

Willem Donker van NVM Makelaar Taxateur van Heerenveen geeft aan dat er dus nog altijd krapte in de markt is.

Prijzen omhoog

De prijzen van de huizen zijn omhoog gegaan. Tussen april en juni as er nog een daling van de prijzen, ook landelijk gezien. Maar het kwartaal daarna zorgt dus weer voor het hoger worden van de prijzen met 1 procent. In vergelijking met het derde kwartaal van 2018 zijn de prijzen met bijna 6 procent omhoog gegaan.

Boven de vraagprijs

Een woning in Fryslân heeft tussen juli en september gemiddeld zo'n 233.000 euro gekost. Een record is het percentage woningen dat boven de vraagprijs verkocht is: 21,5 procent in Fryslân. In heel Nederland gaat het zelfs om 40 procent.

Volgens NVM is verder opvallend dat het percentage verkochte huizen in Leeuwarden maar net wat meer dan 2 procent lager ligt in vergelijking met het derde kwartaal van 2018. Het provinciaal gemiddelde ligt op 11,2 procent.

Het aanbod van nieuwbouwkavels is toegenomen volgens de NVM, maar er wordt wel met zorgen gekeken naar de stikstofcrisis.