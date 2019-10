Raadslid Nynke Koopmans uit Tytsjerk in nieuwe landelijke Stichting Stikstofclaim

Koopmans heeft afgelopen week haar lidmaatschap van de VVD opgezegd als protest op het stikstofbesluit. Ze kon zich niet meer vinden in de koers van de VVD, omdat de partij volgens haar de boeren in de uitverkoop zet. Hierna werd Koopmans door veel mensen benaderd die daar hetzelfde over denken. Oud-vakgroepvoorzitter bij de LTO Jan Cees Vogelaar heeft Koopmans gevraagd om deel uit te maken van de stichting.

Het stichtingsbestuur bestaat verder uit leden uit andere delen van het land: John Spithoven, Mieke Smits en Marcel Doeschot. Juristen en onderzoekers steunen de stichting, zoals Geesje Rotgers en Franca Damen (Kneppelhout Advocaten) en Jan Teun Fuller (Benthem en Gratama Advocaten).