Provincie zoekt boeren voor opknappen boomwallen bij Centrale As

De Centrale As tussen Dokkum en Nijega werd in oktober 2016 in gebruik genomen, maar niet al het werk bij de provinciale weg is afgerond. Om de grote ingreep op het landschap te compenseren, werd besloten het landschip met de houtwallen, singels en pingo's grondig op te knappen.

Boeren kunnen zich voor het opknappen aanmelden. Dit is volledig vrijwillige en het werk wordt vergoed, toch loopt het geen storm. De provincie verwacht de komende maand meer animo, wanneer er een aantal informatieavonden wordt gehouden.

Voor het onderhoud van de opgeknapte boomwallen en het betalen daarvan wordt samengewerkt met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.