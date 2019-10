IepenUP Live: "De vrouw is schuldig aan de klimaatproblematiek"

Fryslân kan en moet de eerste gifvrije regio van Europa worden. De ambities van directeur Cees Buisman van waterinstituut Wetsus in Leeuwarden liegt er niet om. Maar dan zullen wij zo snel mogelijk moeten ophouden om onze wereld en met name het water te vergiftigen. En daarin kan de vrouw een grote rol spelen, want vrouwen hebben een groot aandeel in de klimaatproblematiek, zo vertelde Buisman in een stampvolle zaal tijdens het Klimaatdebat van IepenUP Live in NeushoornCafé in Leeuwarden.