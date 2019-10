Illegale bewoning en oude hennepkwekerij gevonden bij garagecontrole Leeuwarden

De controle was een zogenaamde bouw- en bestemmingsplancontrole. Er zijn in totaal 90 garageboxen doorzocht, dat was omdat omwonenden en omliggende bedrijven klachten hadden bij een zogenaamde wijkschouw. 's Avonds zou er veel activiteit zijn, daarom werd al gedacht dat er illegaal gewoond werd.

Toezichthouders van de gemeente hebben niet het recht om zomaar woningen in te gaan, maar ze mogen wel garageboxen in. Het was de eerste controle in Leeuwarden van dit formaat. Politie was aanwezig om voor de veiligheid te zorgen.