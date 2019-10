Noppert onderuit in tweede ronde World Grand Prix

De eerste set ging tegen de verhoudingen in naar de Fries. Bij een stand van 2-2 kreeg Noppert een pijl op tops, maar die ging mis. Nadat Aspinall ook drie darts niet in de dubbel kreeg, profiteerde de Jouster via dubbel vijf.

Aspinall kon daarna in de volgende set de score eenvoudig in evenwicht te brengen. In de derde set was Noppert weer bij de les. Met name door het goede begin van de legs pakte de Jouster de derde set en de 2-1 voorsprong.

Noppert redt het niet

Vanaf de vierde set was Aspinall oppermachtig. Met name de scores van de Engelsman waren voor Noppert niet meer te volgen. Ook in de beslissende set kon de Jouster het niet opbrengen. Met een finish van 89 pakte zijn tegenstander de overwinning.

Wel voor het eerst Top 32

Hoewel Danny Noppert nu uit het toernooi ligt, doet hij met zijn plek in de tweede ronde wel goede zaken voor de wereldranglijst. Waarschijnlijk staat de Jouster nu voor het eerst in zijn carrière in de top 32 van de PDC.