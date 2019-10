Experiment 'Dreamhûs': warmte halen uit afvalwater

De bedrijven WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Yes!Delft, The Green Village en de Bewonersraad Friesland doen mee aan DreamHûs. Het project heeft als doel om betaalbare, gebruiksvriendelijke oplossingen te bedenken voor de verduurzaming van bestaande woningen. Dat is op dit moment de grootste opgave op de Nederlandse woningmarkt.

HeatCycle

Auke de Vries en Sander Wapperom van DeWarmte zijn de eerste ondernemers die in het experiment DreamHûs zo'n oplossing om te verduurzamen gaan testen: de HeatCycle. Met dit apparaat kan de warmte van het water dat gebruikt is bij bijvoorbeeld het douchen opnieuw worden gebruikt. Het testen van de HeatCycle in Dreamhûs duurt bijna een jaar.

Enthousiast

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland en Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma, zijn erg enthousiast over het experiment van het product van DeWarmte. Het sluit volgens haar goed aan bij het creëren van woningen die voor mensen simpel, duurzaam en betaalbaar zijn. Ze verwachten dan ook dat andere innovaties zullen volgen.

Het plan is om de beste oplossingen van DreamHûs eerst in de sociale huurwoningen van WoonFriesland en pas later in de rest van Nederland toe te passen.