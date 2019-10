Buitenschoolse opvang Sneek kan voortaan terecht op sportpark Schuttersveld

De eerste buitenschoolse opvang (BSO) die een sportprogramma in Súdwest-Fryslân heft, kan vanaf volgende week terecht op sportpark Schuttersveld in Sneek. De zogenaamde sport-BSO is voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Het initiatief komt van Stichting Eigen&Wijzer, die in de gemeente drie opvangen heeft in Sneek, Reahûs en Workum.