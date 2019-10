Nieuw bestuur voor COC Fryslân wil aandacht voor Roze Zaterdag

COC Friesland heeft sinds maandag een volledig nieuw bestuur gekregen, tot voorzitter is Sabine Frieszo gekozen. Er is veel te doen voor de Friese belangenorganisatie voor homoseksuelen, lesbiennes, transgenders en alle andere groepen die onder de 'lhbti+'- gemeenschap vallen. In 2020 is de Roze Zaterdag namelijk in Leeuwarden, wat COC Friesland extra onder de aandacht wil brengen.