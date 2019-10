VIDEO: IepenUP Live met het grote water- en klimaatdebat

Ruim tweeduizend boeren zetten afgelopen dinsdag het land op zijn kop omdat ze zich door de politiek aan de kant voelen gezet. Er is wel degelijk iets aan de hand, het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag - maar ook langere perioden van droogte. De kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk en het is maar de vraag of we genoeg drinkwater houden.