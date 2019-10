EK Dressuur met Friese paarden: grote ambities in Haskerhorne

"De kwaliteit die er is, willen we bundelen," legt Veenstra van de K&PP uit. "Wij willen de lat zo hoog mogelijk leggen. Het is een Europees kampioenschap, dat bestond niet eerder. Een kampioenschap was hier enkel op Nederlands niveau. Wij hebben nu ook mensen uit Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Italië. Vorig jaar was er zelfs een man uit Rusland die graag mee wilde doen, maar dat was net wat te duur. Maar het is wel ons streven."

'Organisatie moet staan als een huis'

Dat het een internationaal evenement is, moet dus duidelijk naar voren komen. "Ook wat de jury betreft: niet alleen Nederlanders, maar we hebben ook Belgische en Duitse juryleden. Wil je deelnemers aantrekken, dan moeten de organisatie en de prijzen staan als een huis. En ik denk dat wij dat goed voor elkaar hebben."

Een mooi doel zou volgens voorzitter Veenstra de Olympische Spelen zijn. "Hopelijk gaat dat ooit komen."

De grote stoeterij in Haskerhorne is omstreeks 2015 gebouwd. Het is volgens Sjoerd Veenstra een prachtlocatie voor het EK. Enkel het weer speelt nog wat parten. "Het zit niet mee, door die omstandigheid is het EK enigszins opgerekt," zegt Veenstra. Zo is het makkelijker om te parkeren en in- en uit te lopen met de paarden.

Zondag publieksdag

Veenstra: "In plaats van vrijdag, beginnen we al op woensdag. Wij hebben eerst de 4, 5, 6 en 7-jarige paarden, ook om te stimuleren om van onderop aanwas te krijgen. En zaterdag en zondag is de crème de la crème, dan is de echte top er. Zondagmiddag is er kuur op muziek als de finaleproef, dat is voor het publiek het mooiste om te zien."