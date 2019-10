Gemeenten worden verantwoordelijk voor inburgering van nieuwkomers

"Ik sprak de taal niet"

De 31-jarige Amina Shekhmus vluchtte 2,5 jaar geleden met haar gezin uit Syrië dat door een burgeroorlog is verscheurd. Ze moest erg wennen aan Nederland. "Ik vond het moeilijk om met mensen contact te maken. Ik sprak de taal niet. Ook in het ziekenhuis wist ik niet wat ik moest zeggen. Toen ik met mijn oudste zoon die een bril draagt, naar de huisarts ging, kon ik niet uitleggen wat het probleem was."

Ondertussen spreekt ze goed Nederlands en kan ze zich goed redden. Ze ziet met haar man en drie kinderen waarvan de jongste in Nederland is geboren, een toekomst in ons land. Ze wil graag aan de slag. "In Syrië heb ik op de universiteit gezeten. Daarna heb ik lesgegeven op een basisschool. Dat wil ik hier graag weer oppakken. Ik wil graag iets doen voor het land waar ik woon."