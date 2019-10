Uitkijktoren in bossen Oranjewoud weken dicht voor renovatie

In Tjaarda's Bos in Oranjewoud is gestart met het opknappen van De Belvédère. Onder andere de betonconstructie moet worden gerenoveerd. De 30 meter hoge uitkijktoren is bijna 100 jaar gelegen gebouwd op de 'Berg van Brongerga' en is aangewezen als rijksmonument. Vanaf de toren is er een mooi uitzicht over de bos en de omliggende dorpen. Het initiatief voor de opknapbeurt is genomen door stichting Belvédèretoren Oranjewoud. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft er subsidie voor gegeven.