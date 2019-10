Duizendste baby geboren in Tjongerschans; meer ouders kiezen voor Heerenveen

Melle Steijn Heida werd dinsdagavond geboren en was daarmee de 1000ste baby die dit jaar in ziekenhuis Tjongerschans werd geboren. Steeds meer ouders uit Meppel en omgeving, de Noordoostpolder en Urk kiezen voor het ziekenhuis in Heerenveen.

Ook in het Antoniusziekenhuis in Sneek werd de 1000ste baby veel eerder dan anders geboren. De groei heeft vooral te maken met de overname van zorg uit de IJsselmeer-ziekenhuizen. Die ziekenhuizen in de polder gingen vorig jaar failliet.