Openbaar Ministerie wil vrijspraak voor Leeuwarder (38) in drugszaak

In dezelfde zaak werden drie andere verdachten in juli al vrijgesproken. Het gaat om de vondst van 500 kilo hasj, met een straatwaarde van vijf miljoen euro, in een loods aan de Giek in Drachten. Die hasj was verstopt in de trailer van een vrachtwagen, met Russisch kenteken. De politie kwam er in juli 2017 achter.

Verhaal nooit gecontroleerd

De drie mannen, die intussen zijn vrijgesproken, zeiden dat ze de verlichting van de trailer moesten repareren. Volgende de Leeuwarder moest hij twee jaar geleden op de trailer passen. Omdat de politie het verhaal van de mannen nooit heeft gecontroleerd, moesten ze wel worden vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie had in eerste instantie veertien maanden cel en een boete van 6.000 euro geëist. Het ministerie is nu van mening dat de 38-jarige Leeuwarder om dezelfde reden als de drie andere mannen moet worden vrijgesproken.

Uitspraak

De rechtbank doet op 23 oktober uitspraak.