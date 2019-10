RIVM oneens met kritiek op stikstofcijfers: "Onze cijfers zijn robuust"

Addo van Pul van het RIVM begrijpt dat niet. Volgens hem is zo goed als alle informatie over de stikstofcijfers op de website terug te vinden. Ook de kritiek van Van Keimpema dat stikstof op de verkeerde plekken in Nederland wordt gemeten, wijst hij van de hand. "Die kritiek begrijp ik niet. Er is een uitgebreid meetnet in Nederland."

Van Keimpema vindt dat de stikstofcijfers van het RIVM te onbetrouwbaar zijn om de vergaande maatregels te nemen die het kabinet nu wil doorvoeren. Van Pul: "Onze cijfers zijn robuust. Alleen bij maatregelen op lokale schaal zou je moeten bekijken of aanvullende metingen en berekeningen nodig zijn."

Boos dat de cijfers en de methode van het RIVM door boeren en politiek in twijfel worden getrokken is Van Pul niet; hij noemt het wel onredelijk: "Wij zijn altijd bereid om de discussie te voeren over onze wetenschappelijke werkwijze."

Ook het Mesdag Zuivelfonds van voorzitter Jan Cees Vogelaar richtte afgelopen dagen zijn pijlen op het RIVM. Vogelaar zei dat het RIVM geen inzicht wilde geven in de stikstofberekeningen. Van Pul: "Dat is bezijden de waarheid. Het is een beetje opgeblazen. Wij zijn altijd open geweest. Het Mesdag Zuivelfonds heeft heel veel informatie gehad. Wij hebben nooit de deur dichtgegooid."