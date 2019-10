Waadhoeke wil regenbooggemeente worden

Een regenbooggemeente zet zich actief in voor lokaal LHBTI-beleid. De gemeente Waadhoeke wil vanaf oktober 2020 regenbooggemeente zijn, door een actief en preventief antidiscriminatieprogramma op te stellen in samenwerking met Tûmba en het COC.

Coming Out Day is elk jaar op 11 oktober. Dan wordt er aandacht gegeven aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur of genderidentiteit uitkomt.

Roze Zaterdag 2020

Elk jaar wordt eind juni Roze Zaterdag gehouden, de Nederlandse 'gay-pride'. Dit landelijke evenement komt in 2020 naar Leeuwarden.