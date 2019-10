Actie van gemeente en politie in Leeuwarden, garageboxen worden doorzocht

Het onderzoek is voornamelijk gericht op de bouwregelgeving en het bestemmingsplan. Er wordt ook gecontroleerd op eventuele hennepkwekerijen, illegale prostitutie en andere strafbare feiten. "Het is vooral 's avonds druk geven mensen in de omgeving aan. Het gaat dan misschien om illegale bewoning of criminele activiteiten", geeft een woordvoerder van de gemeente aan.

Nieuwe sloten

De eigenaren van de garageboxen zijn op het laatste moment geïnformeerd. Na het doorzoeken van de ruimten worden nieuwe sloten geplaatst en kunnen de eigenaren bij het politiebureau de nieuwe sleutel afhalen.

Wat er tot dusver aangetroffen is, is nog niet bekend.