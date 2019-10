Fryslândei in Brussel: meertaligheid op de agenda van Europa

Het is al voor het derde jaar dat Fryslân zich presenteert in Brussel. Het is deze week de 'Europese week van de regio's en steden' en daarom presenteren zich meer regio's, er was bijvoorbeeld een Zeelanddiner. Hoewel het thema van de week vergroening is, zette Fryslân eigenwijs het thema meertaligheid op de agenda. Het programma bestond uit muziek, poëzie en presentaties over het onderwerp.

Goed voor het netwerk

Er was veel belangstelling, meer dan eerdere jaren. "Het was een geweldig mooie opkomst, niet alleen waren er veel mensen uit Fryslân, maar ook uit andere regio's als Wales en Andorra", zegt commissaris Arno Brok. "Het is goed voor ons netwerk. Door meertaligheid op de agenda te zetten laten we zien dat Europa niet alleen een samenwerking is van lidstaten, maar dat er ook 60 regio's zijn me taalpluriformiteit en die moeten ook een plekje hebben. Voor die rijkdom moet ook aandacht zijn."

Brok is te spreken over de week. "Het is goed om te investeren in het netwerk in Brussel, we zijn daar ook een onderdeel van. Het is goed voor Fryslân en de positie in Europese context."