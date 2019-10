Inclusief personeelsbeleid heeft nog altijd niet de prioriteit, zegt het SCP

Ook het aannemen van mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond en het verhogen van het aantal vrouwen op hoge functies is geen prioriteit voor werkgevers, staat in het rapport. Terwijl in tijden van economische groei juist vaak aandacht wordt geschonken aan het personeelsbeleid.

"Beeld in Fryslân anders"

Neffens Ruud Slijpen van het UWV is dat beeld in Fryslân anders. "Het zijn landelijke cijfers", zegt Slijpen. "Ik denk dat de Friese situatie beter is dan de landelijke."

Als voorbeeld noemt Slijpen het werk aan de Afsluitdijk. "Er is de afspraak dat er in ieder geval honderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komen. Ook veel supermarkten nemen mensen met een beperking aan, maar ook overheidsbedrijven."

Niet altijd een vaste baan

Het gaat dan niet altijd om een vaste baan. Van de mensen die het UWV op het oog heeft, de groep met een afstand tot de arbeidsmarkt, is 53 procent na een proefplaatsing vast aan het werk. Een grote groep lukt het niet om vast werk te vinden.