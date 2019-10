Sneker bedrijf Douma Staal viert 100-jarig bestaan

Het bedrijf bestaat 100 jaar en heeft daarvoor opdracht gegeven om een boek te schrijven. "Zo kunnen we ons verhaal laten zien aan mensen en klanten. Vooral de oude zwart-wit plaatjes zijn mooi om te zien. En ik hoorde dat het in de oorlog natuurlijk niet handig was om te zeggen dat je een staalbedrijf had en toen is er een klompenhandel van gemaakt."

Toekomst

Het bedrijf kijkt niet alleen terug, maar ook vooruit en heeft onlangs geïnvesteerd in een nieuwe machine van 2,5 miljoen euro. "De machine is besteld, en die komt volgend jaar, maar hij is 45 meter lang dus we moeten er eerst een nieuwe hal voor bouwen. Klanten willen staal met profielen dus daarom hebben we besloten te investeren in de machine die met lasersnijdtechniek profielen kan bewerken."