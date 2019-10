FNP wil garanties voor de toekomst van de Fryske Akademy

De FNP wil garanties dat een nieuwe positie in het wetenschapsbestel niet ten koste van de Fryske Akademy gaat. De verbinding met de KNAW was daar altijd heel belangrijk bij.

De partij wil nu weten of de berichten op de website van de KNAW kloppen, dat de Fryske Akademy formeel en feitelijk al niet meer wordt behandeld als KNAW-instituut. De statenfractie wil opheldering of de provincie al toestemming heeft gegeven voor een verandering van de zogenaamde Liearringsoerienkomst tussen de KNAW en de Akademy.

In de jaarrekening 2018 van de Fryske Akademy is al sprake van een 'genomen besluit'. De Jong spreekt uit naam van de FNP zijn zorgen uit en vraagt wat de concrete gevolgen zijn voor de Akademy als met een nieuwe tekst geen 'recht' meer is op de faciliteiten van de KNAW, maar dat daar een beroep op kan worden gedaan. De partij wil dat het gerenommeerd Mercator onderzoekscentrum voor meertaligheid verder kan onder de vleugels van de Akademy.