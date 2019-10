Bijzondere gedenksteen terug in de sluis van Ezumazijl

De sluis bij Ezumazijl werd in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd, met als functie het afvoeren van water uit Fryslân naar de Lauwerszee. Bij de bouw werd in de sluis een gedenksteen ingemetseld. Daarop stonden ook de namen van de mensen die betrokken waren bij de bouw van de sluis.

Geen plaats meer

Maar bij de bouw van het gemaal Dongerdielen in 1930 was er geen plaats meer voor de gedenksteen op de sluis. De steen verhuisde eerst naar de kelder van het nieuwe gemaal, maar ging daarna over naar het depot van het Fries Museum. Ook een uitstapje naar het Zuiderzeemuseum maakte deel uit van de reis van de gedenksteen.

Na verloop van tijd kwam de steen terug naar Ezumazijl, maar daar stond die de afgelopen jaren maar wat tegen de muur. Op verzoek van de historische vereniging Noardeast-Fryslân werd de gedenksteen gerestaureerd. Dat gebeurde bij een steenhouwerij in Buitenpost. Nu de eeuwenoude steen weer is opgeknapt, werd die teruggeplaatst in het talud van de sluis bij Ezumazijl.

Terug in de sluis

Woensdagmiddag wordt de steen officieel 'overgedragen' aan de Stichting Waterschapserfgoed. Die wil de geschiedenis van het waterbeheer in onze provincie ook in de toekomst zichtbaar houden.