Burgum krijgt mogelijk transformatorstation van windmolenpark Noordzee

Toch is er wel wat nuancering bij het plan. Zo wordt er naast afstand ook gekeken naar de invloed van een grote kabel op de natuur en omgeving en naar de beschikbare technieken naar de verschillende locaties toe.

Er is dus nog geen keuze gemaakt, maar de eerste tekeningen van de hoogspanningskabels liggen al klaar. Op dit moment zijn er in totaal negen routes mogelijk: drie naar elke locatie.

Keuze in het najaar van 2020

Met name voor grondeigenaren is het interessant om te weten voor welke locatie gekozen wordt. Daarom worden er nu verschillende inloopavonden georganiseerd. De eerste was dinsdagavond in Burgum. Andere locaties zijn onder andere Schiermonnikoog en Dokkum. Het duurt desondanks nog even voor er meer duidelijkheid komt, want pas in het najaar van 2020 maakt de minister van Economische Zaken en Klimaat een locatie.