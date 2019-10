Vijf tips na uitzending Opsporing Verzocht over oplichting via Marktplaats

De vrouw werd opgelicht toen ze probeerde een spelcomputer te verkopen via Marktplaats. De potentiële koper wilde het geld voor de spelcomputer overmaken met een betaalverzoekapp. De vrouw ontving het geld echter niet en toen ze later op haar rekening keek, bleek dat ze een groot bedrag kwijt was.

Beelden verdachte

In Opsporing Verzocht waren beelden te zien van de verdachte, die gemaakt zijn met bewakingscamera's op het station in Zwolle. De man had het treinkaartje gekocht met geld van de vrouw.