Actieboeren hebben geen vertrouwen in RIVM: "Ze doen geheimzinnig over de meetmethode"

De boeren willen volgende week woensdag voor de tweede keer in korte tijd massaal demonstreren, omdat ze het niet eens zijn met de inkrimping van de sector. Ze willen ook naar het Binnenhof in Den Haag. Het kan zijn dat de actie langer dan een dag duurt, zegt Van Keimpema.

Dat er een nieuwe actie zou komen, was al langer bekend. Tot nu toe bleef de demonstratielocatie geheim.

Eerste stop: RIVM

Het RIVM is de eerste stop van de actieboeren. De boeren zijn het niet eens met de manier waarop het instituut bepaalt hoeveel stikstof er uitgestoten wordt. De actievoerders vertrouwen het RIVM niet, volgens Van Keimpema. "Het RIVM doet geheimzinnig over de meetmethode. Uitkomsten wijken af van andere berekeningen."

"Sommige berekeningen zijn nu openbaar gemaakt, maar die gaan over hele andere punten. We blijven bij het RIVM tot we zwart op wit hebben dat ze de stikstofmeting bekendmaken." Hoe lang dat zal duren is nog onbekend.

Tweede stop: Den Haag

De tweede stop van de actievoerders is het Binnenhof in Den Haag. Daar zouden de boeren willen blijven tot alle eisen zijn ingewilligd.

De boeren zijn het er niet mee eens dat de sector moet inkrimpen, om de stikstofproblemen op te lossen. Volgens Van Keimpema zijn zulke maatregelen te vroeg, zolang er niet onafhankelijk vastgesteld is wie de grote veroorzakers zijn.