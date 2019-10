Nederland wint met 2-0 van een sterk Rusland

Er zitten in totaal drie Friezen in de selectie: (reserve)keepster Loes Geurts Uit Hichtum, Sherida Spitse uit Sneek en Fenna Kalma van Haskerhorne. Kalma werd voor het eerst geselecteerd, maar debuteerde dinsdagavond niet.

Goal in 100e interland

De eerste goal viel al vroeg in de wedstrijd. Daniëlle van de Donk wist in de twaalfde minuut de 1-0 te scoren. De wedstrijd tegen Rusland was haar honderdste interland.

Na een ruim half uur werd Desiree van Lunteren gewisseld en kwam Liza van der Morst op haar plek. Het lukte de vrouwen om op voorsprong te blijven tot de rust.

Miedema kopt de 2-0 binnen

Ruim tien minuten in de tweede helft probeerde Spitse het doel van de Russen te bereiken, maar de bal waaide naast de goal. Even later lukte het Vivianne Miedema wel om te scoren. Ze maakte de 2-0 door een voorzet van Liza van der Most in te koppen.

Anouk Dekker kreeg een gele kaart voor een overtreding op de Rus Korovkina.

Vlak voor de scheidsrechter affloot had Van de Donk nog een kans, maar de bal belandde óp het doel.