Stikstofcrisis: Fryslân kan weer vergunningen aangeven, wel strenge voorwaarden

Na een uitspraak van de Raad van Staten bijna een half jaar geleden, was het onmogelijk om bouwvergunningen te krijgen voor bouw in de buurt van Natura 2000-gebieden. Provincies durfden dat niet aan, omdat het juridisch niet duidelijk was wat wel of niet is toegestaan.

"Wij willen weer verder kunnen met Fryslân", zei gedeputeerde Johannes Kramer. Het besluit betekent niet dat er op grote schaal vergunningen verleend zullen worden.

Diverse methodes

Er zijn meerdere methodes waarop vergunningen afgegeven kunnen worden. Bestaande projecten kunnen verduurzamen, zodat er ruimte ontstaat voor uitbreiding. Maar er kan bijvoorbeeld ook 'stikstofruimte' bij andere bedrijven worden gekocht, als die bijvoorbeeld willen stoppen.

Opkopen nog niet mogelijk

Veehouderijen kunnen nog niet worden opgekocht. Daar is eerst een noodwet van het kabinet voor nodig. Die wet is al aangekondigd. "Het is belangirjk dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt", zegt Kramer. "Dit is een eerste stap."

Projecten met 'een groot maatschappelijk belang' mogen de uitstoot van stikstof compenseren. Wie kan aantonen dat de uitstoot geen effect op een natuurgebied heeft, kan ook een vergunning krijgen.

Adviezen overgenomen

Het kabinet heeft gezegd dat er maatregelen genomen moeten worden op de plekken waar de effecten het grootst zijn. Adviezen om in bepaalde gebieden boeren uit te kopen en de maximumsnelheid te verlagen worden deels overgenomen.