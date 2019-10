Turnsters eindigen met gezusters Wever laatste op WK in Stuttgart

Op het WK turnen in Stuttgart zijn de Nederlandse vrouwen als achtste en daarmee laatste geëindigd in de teamfinale. Het was de vijf turnsters zaterdag gelukt om zich als zesde voor de finale te plaatsen, maar dinsdag presteerde het team minder. De vrouwen, met de zussen Sanne en Lieke Wever, deden het zelfs minder goed dan bij de kwalificatie.