Kritiek op stikstof-meetmethode van het RIVM: nog veel onduidelijk

Vanuit de landbouw is er grote kritiek op de wijze waarop wordt berekend welk effect de stikstofuitstoot van landbouwbedrijven op natuurgebieden heeft. Voorzitter van de Dutch Dairymen Board Sieta van Keimpema en met haar veel boeren willen daarom betere metingen. Want het kan toch niet zo zijn dat er straks veehouderijen moeten stoppen omdat ze niet goed voor de natuur zouden zijn, en dat later blijkt dat het helemaal niet zo schadelijk was, meent Keimpema.