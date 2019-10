MCL had in 2018 al maatregelen getroffen voor financieel herstelplan

Wachtlijsten wegwerken in 2019

Is het schadelijk voor het ziekenhuis dat het nu zo negatief in het nieuws komt? Nee, zegt Vink. Hij is blij met de vooruitgang die ze nu boeken. Het ziekenhuis wil door efficiënter en doelmatiger te werken het jaar 2019 gebruiken om de wachtlijsten weg te werken. Het is de bedoeling dat meer patiënten sneller hulp krijgen dan in het verleden het geval was.

Mogelijk kan het slechte nieuws uiteindelijk ook goed uitpakken, zegt Vink. "We hebben het in 2018 gewoon niet goed gedaan. Eigenlijk is het voor onze patiënten en onze regio misschien wel goed geweest, omdat we een goed herstelplan hebben gemaakt. "