Fred Veenstra: "Friese gemeenten moeten meer lobbyen in Europa"

"Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk Friese bestuurders mee te nemen naar Brussel. Het volledige college van Gedeputeerde Staten en bijna alle Friese gemeentebesturen zijn vertegenwoordigd," zegt Veenstra trots.

Volgens hem is de bijeenkomst nodig. Veenstra: "Ik denk dat het goed is dat wij vaak spreken over de relatie tussen Friese gemeenten en Brussel. Er gebeurt steeds meer in Brussen en daar hebben we mee te maken. Sinds deze periode is er van elke gemeente en wethouder-bestuurder met Europa in de portefeuille. Die komen regelmatig bijeen en er is een groep ambtenaren die hen steunen."

Fondsen

Er valt meer geld uit Europa te halen, geeft Veenstra aan. "Er zijn veel fondsen op het gebied van economische ontwikkeling en landbouwbeleid waar wij ons deel van willen krijgen. Dat lukt gemeente De Fryske Marren nog te weinig. Maar daarom zijn wij hier ook met een hele delegatie om te kijken wat er voor ons is te doen en wat de mogelijkheden zijn."

Boeren kunnen EU-gebruiken

Veenstra: "Wij hebben van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging gehoord dat er heel wat aankomt. Van het Europees Parlement weten wij dat er op het gebied van landbouw de komende maanden ook veel te gebeuren staat en dat het goed is dat Fryslân gezamenlijk, en misschien wel onder leiding van de Provincie, optrekt naar Brussen om te kijken wat er voor de landbouw uit Europa te halen valt."

Boeren kunnen volgens Veenstra wel wat steun gebruiken, bijvoorbeeld met het duurzaam maken van de bedrijven. "Klimaat, energietransitie, landbouw. Er zijn veel onderwerpen waar we wat mee moeten doen."

Lobbyclub

Fred Veenstra is naast voorzitter van de Vereniging van Friese Gemeenten ook burgemeester van De Fryske Marren en bestuurslid van de zogenoemde P10, een lobbyclub voor Nederlandse plattelandsgemeenten waar drie Friese gemeenten aan meedoen. Veenstra zit daarin voor De Fryske Marren. "Ook met die club willen wij de belangen van het platteland behartigen in Brussel."