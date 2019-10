Auto's kunnen het laatste deel van 2019 niet door Terherne: lange omleidingen

In het najaar van 2019 kunnen auto's een poos niet door Terherne heen rijden. Het nauwe centrum van het dorp wordt opnieuw ingericht door gemeente De Fryske Marren. De bijzondere ligging van het dorp tussen het Sneekermeer en diverse poelen maakt dat er een lange omleiding komt over de A7 en de A32. Wanneer de werkzaamheden beginnen, is nog niet bekend. Wel geeft de gemeente aan dat er in fases wordt gewerkt, zodat bewoners óf uit het noorden óf uit het zuiden nog bij hun woningen kunnen komen.