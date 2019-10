VIDEO: Werkkampen bij Fochteloo weer toegankelijk, ook voor mensen in rolstoel

Op veel plekken kunnen mensen in een rolstoel niet makkelijk komen. Om daar aandacht voor te vragen is nu 'De Week van de Toegankelijkheid.' In Fochteloo zijn sinds dit jaar twee oude werkkampen uit de Tweede Wereldoorlog toegankelijk gemaakt voor eenieder. Ook voor mensen in een rolstoel, want daar zijn speciaal paden voor aangelegd. Daarnaast staan er informatieborden om de geschiedenis te vertellen. Het zijn de eerste van de 5 Friese werkkampen waar informatie komt over wat er in en na de oorlog is gebeurd. Natuurmonumenten, dorpsbelang Fochteloo en zorgboerderij De Geitenmeijerij zijn tevreden met het resultaat.