Akademy maakt kerkelijke gegevens van toen beschikbaar voor nu

Roemelings interesse lag bij de geschiedenis van de geestelijke stand in de provincie. Hij verzamelde talloze gegevens daarover. Vanaf volgende week kan iedereen online data opzoeken over patroonheiligen en geestelijken die leefden voor het jaar 1600.

Geschiedenis

Van elk dorp of elke stad kunnen de heiligen online worden nagelezen, gevolgd door bijzonderheden over de geschiedenis van de stichting en de bouw van de kerk. Op de site is verder ook informatie over pastoors en andere zaken die bij het kerkelijke leven van toen horen, te vinden.